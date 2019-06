Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 22. Juni 2019

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Gartenlaube

Im Zeitraum von Montag, 17.06.19, 12.00 Uhr bis Freitag, 21.06.19, 14.30 Uhr wurde in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins in Wolfenbüttel, Am Bache, eingebrochen. Dem 39jährigen Geschädigten wurden hierbei ein Beutel mit ca. 100 Kunststoff-Pfandflaschen und ein Sonnenschirm entwendet.

Fahrraddiebstahl nach Einbruch in Keller

Im Zeitraum vom 09.06.19, 00.00 Uhr bis 21.06.19, 17.18 Uhr brachen z. Zt. unbekannte Täter einen Keller eines Haues in der Elbinger Straße in Wolfenbüttel auf und entwendeten neben einem Herrensportrad auch dazu gehöriges Fahrradequipment. Den Gesamtschaden schätzte der 35 Jahre alte Geschädigte auf ca. 1700,- Euro.

Schlägerei zwischen zwei Männern

Zwei 38 und 49 Jahre alte Männer gerieten am Freitagabend, 21.06.19, gegen 19.30 Uhr in Schandelah, Hindenburgstr., in Streit, der in gegenseitige Tätlichkeiten ausartete. Gegen die im gleichen Mietshaus lebenden Männer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die genauen Abläufe und Tatbeiträge müssen weitere Ermittlungen durch Zeugenbefragungen ergeben, da die Auseinandersetzung vor mehreren Familienangehörigen beider Beteiligten erfolgte. Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell