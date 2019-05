Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Gasthof

Obernkirchen (ots)

(PP) Im Zeitraum von Sonntag, dem 12.05., 18:15 Uhr bis Montag, dem 13.05., 10:15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster des Gasthofes in Vehlen ein und durchsuchten sämtliche Räume. Neben einem geringen Bargeldbetrag erbeuteten die Täter eine Vielzahl von Spirituosen, die im Anschluss aufgrund der großen Menge vermtl. mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Gasthof wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

