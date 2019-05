Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unfall auf Parkdeck der örtlichen Marktkauf-Filiale

Rinteln (ots)

(mob) Am 13.05.2019 kam es zur Mittagszeit zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße in 31737 Rinteln. Ein 75-jähriger Rintelner befuhr das Parkdeck oberhalb der Marktkauf-Filiale. Beim Einparken fuhr er versehentlich über die Begrenzung. Glücklicherweise wurde er durch das dort befindliche Geländer gestoppt, sodass größerer Schaden verhindert wurde. Am Geländer, sowie am Pkw entstand Sachschaden.

