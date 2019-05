Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Nußbach (ots)

Eine Grundstücksmauer ist am Montagmorgen zwischen 08:00 und 12:00 Uhr von einem Kraftfahrzeug in der Wingertweide gerammt worden. Das beschädigte massive Teilstück der niedrigen Mauer stand einen Meter von der Straße zurück. Vermutlich wurde das Fahrzeug in dem daneben befindlichen Hof rangiert. Der Fahrer hatte sich nach der Kollision unerlaubt entfernt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



