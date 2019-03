Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Altenglan (ots)

Am Freitag den 15.03.2019 gegen 13:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Kia, welcher zum besagten Zeitpunkt in der Bahnhofstraße in Altenglan in Höhe der dortigen Apotheke am Fahrbahnrand parkte. Die 66-jährige Halterin hörte vor Betreten der Apotheke noch einen lauten Knall und stellte den Schaden an ihrem linken Außenspiegel fest. Bei dem Verursacher soll es sich um ein silbernes Fahrzeug handeln. Dieses habe die Geschädigte noch wahrnehmen können bevor der Unfallverursacher in Richtung Mühlbach davonfuhr. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 200,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

