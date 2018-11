POL-PDKH: weitere Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bingen (ots) - Am 09.11.2018, zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Koblenzer Straße in Bingen am Rhein. Hierbei wurde ein in Fahrtrichtung Bingen rechts geparkter grauer BMW 420D touchiert. Dadurch wurde der linke Außenspiegel des Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich bei der Polizei zu melden. Daher werden Zeugen gebeten sich bei der PI Bingen zu melden.

PI Bingen, 06721-9050

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell