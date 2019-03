Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Schutzplanke und Leitpfosten beschädigt

Oberweiler-Tiefenbach (ots)

Acht Meter Schutzplanken und mehrere Leitpfosten sind auf der L 384 zwischen Hefersweiler und Wolfstein beschädigt worden. Der Fahrer des Unfallwagens hatte sich bisher nicht beim Landesbetrieb Mobilität gemeldet, worauf der Schaden von der "Straßenmeisterei" der Polizei gemeldet wurde. Die Unfallflucht muss sich in den ersten Tagen im März ereignet haben. Es wird angenommen, dass der Verkehrsteilnehmer durch eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und die Rechtskurve falsch einschätzte, wodurch es zur Kollision mit der Schutzplanke kam. Hinweise zu dem Ereignis bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell