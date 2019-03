Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 14.03.2019, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:40 Uhr, kam es zum versuchten Einbruch in ein Wohnanwesen der Friedhofstraße Altenkirchen. Eine Zeugin konnte zwei dunkle Gestalten auf der Terrasse des Anwesens erkennen und die Polizei informieren. Die Täter haben dies offenkundig auch bemerkt und ließen von ihrem Vorhaben ab. Die anschließende Fahndung nach den beiden beschriebenen Personen verlief leider ohne Erfolg. Zurück bleibt die beschädigte Terrassentür samt Sachschaden. Dennoch die Frage an evtl. Zeugen, ob sachdienliche Beobachtungen um diese Zeit gemacht wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell