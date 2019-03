POL-PDKL: Vorfahrt missachtet, zwei Personen leicht verletzt

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Mittwoch, 14.03.19, gegen 13.09 Uhr befährt eine 57-jährige PKW-Fahrerin die Verbindungsspange von der Ausfahrt B 48 Rockenhausen Mitte zur L 386 und möchte weiter in Richtung Pfingstborn. Dabei übersieht sie auf der L 386 den vorfahrtsberechtigten 51-jährigen PKW-Fahrer, von Rockenhausen in Richtung Dörrmoschel fahrend. Im Kreuzungsbereich stoßen die Fahrzeuge zusammen, beide Personen verletzen sich leicht, die 57-Jährige Fahrerin wird durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, Schadenshöhe ca. 12.000,-- Euro.

