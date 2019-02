Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit verletzter Schülerin

Hattingen (ots)

Am 15.02.2017 befährt ein Linienbus gegen 07:22 Uhr die Dahlhauser Straße. In Höhe der Haltestelle Haydnstraße übersieht er eine an der Haltestelle wartende Hattinger Schülerin und touchiert mit dem Seitenspiegel den Kopf der 14-jährigen. Schadensregulierende Maßnahmen werden nicht eingeleitet und der Bus setzt die Fahrt fort. In der Schule klagt die Schülerin über starke Kopfschmerzen und begibt sich in ärztliche Behandlung.

