Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Kusel (ots)

Am Donnerstag, 14.03.2019 um 13:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Kusel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der beteiligte 81-jährige Pkw-Führer erfasste beim Einparkversuch die auf dem Bürgersteig befindliche 78-jährige Fußgängerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich so, dass ein Transport per Rettungsdienst in das Krankenhaus Kusel erforderlich wurde. Die 78jährige Frau muss zur weiteren Behandlung bis auf Weiteres im Krankenhaus bleiben.

