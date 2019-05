Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Rettungswagen

Heinzenhausen (ots)

Ein Rettungswagen ist bei der Einsatzfahrt am Dienstagmorgen auf der B 270 mit einem PKW zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Einsatzfahrzeug war mit Sondersignalen von Lauterecken in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Zwischen Heinzenhausen und dem Reckweilerhof näherte es sich dem vorausfahrenden PKW. Ein noch vor diesem fahrender PKW-Fahrer nahm das Blaulicht und Martinshorn wahr und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Während der Rettungswagen bereits im Überholvorgang war, wurde das vor ihm fahrende Auto nach links zum Vorbeifahren an dem anhaltenden Fahrzeug gesteuert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell