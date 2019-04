Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Am 24.04. zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr konnte ein bislang unbekannter Täter in der Strobelallee durch Manipulation des Schlosses an der Haustür in ein Mehrfamilienhaus eindringen. Dort brach er dann die Eingangstür einer Wohnung auf, durchsuchte offensichtlich mehrere Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck. Über den entstandenen Schaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hat gegen 16:00 Uhr Geräusche im Treppenhaus wahrgenommen; ob diese im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0

