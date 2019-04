Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in Trunkenheit

Contwig (ots)

Glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt wurde eine Frau mittleren Alters, die am 24.04.2019 gegen 21:15 Uhr im Griesweg gegen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Auto stieß und sich dabei eine Verletzung an der Hand und verschiedene Schnittverletzungen durch Glassplitter zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 EUR. Da die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss gestanden hatte, musste ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt werden.

