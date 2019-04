Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß am 18.04. zwischen 08:00 und 16:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Luisenstraße gegen den linken Bereich der Fronstoßstange eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Hyundai i30 und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen können an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell