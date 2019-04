Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Gartenhauses

Lemberg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 23.04.2019 gegen 02:45 Uhr ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Hüttelstraße in Brand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen; dennoch brannte das Gartenhaus vollständig nieder. Der entstandene Schaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Brandgeschehen können an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell