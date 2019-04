Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW beschädigt

Müchweiler (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.04.2019 wurde von einem bislang unbekannten Täter an einem in der Prinzregentenstraße abgestellten PKW Mitsubishi Space Wagon die rechte hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Möglicherweise steht diese Sachbeschädigung in Zusammenhang mit einer weiteren Sachbeschädigung vom 20.04. in der Marx-Wadle-Straße, wo an einem PKW Mercedes A-Klasse ein Außenspiegel abgerissen wurde (wir berichteten am 22.04.2019). Die Polizei Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell