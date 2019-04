POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 22.04.2019

Polizeidirektion Pirmasens

Hund hetzt Rehbock / Zeugenaufruf

Am Ostermontag, 22.04.2019 gegen 10:00 Uhr, kam es auf der sogenannten "Hundewiese" in Mittelbach, in Höhe des ehemaligen Seniorenheimes Bickenalb, zu einem Vorfall mit einem schwarzen, mittelgroßen Hund. Wie Zeugen beobachtet hatten, hetzte der Hund einen Rehbock und verletzte ihn am Hals. Durch das beherzte Eingreifen der Zeugen ließ der Hund von dem Wildtier ab und lief zurück zu seinen Besitzern. Laut Zeugenangaben hört der schwarze Hund vermutlich auf den Namen "Lee".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Hund geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

