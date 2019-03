Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflucht in Sulingen - Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein in Hüde unterwegs - Unfall in Wagenfeld ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Unfall

Am Sonntag gegen 11.00 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße zwei Personen leicht verletzt. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Rahden. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle, kam ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte sie frontal mit dem Gegenverkehr. Da die Geschwindigkeit nicht so hoch war, blieb die 46-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw unverletzt. Die 18-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Hüde - Ohne Fahrerlaubnis und mehr

Als die Polizeistreife am Sonntag gegen 12.10 Uhr ein Fahrzeug auf der Osnabrücker Straße (B 51) stoppte, stieg ihnen bereits ein süßlicher Geruch in die Nase. Der 45-jährige Fahrer eines Toyotas stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte diese Vermutung. Der 45-Jährige konnte zunächst keinen Führerschein vorweisen. Auf weitere Nachfrage gestand er dann, gar keinen Führerschein zu haben. Im Zuge der Kontrolle wurde auch der Pkw des 45-Jährigen durchsucht. Hier fanden die Polizisten ca. 100 Gramm eines Betäubungsmittels. Zunächst wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zur weiteren erkennungsdienstlichen Behandlung musste er die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Insgesamt erwartet den 45-Jährigen eine umfangreiche Strafanzeige.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Abend in Sulingen sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19:00 Uhr muss sich der Vorfall ereignet haben, ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer war auf der Nienburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Edenstraße verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Hierbei überfuhr er zwei Verkehrsschilder und einen kleinen Baum, anschließend setzt er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte an der Unfallstelle Fahrzeugteile und Spuren sichern, es muss sich bei dem Fahrzeug um einen VW gehandelt haben. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an, ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Um Hinweise zu dem Verursacher und dem entsprechenden Fahrzeug bittet die Polizei Sulingen unter Telefon 04271/9490.

