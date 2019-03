Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

- PI Diepholz -

Diebstahl von Holzkohlegrill

In der Nacht vom 02.03.2019 auf den 03.03.2019, haben zwei unbekannte junge Männer, gegen 02:20 Uhr, im Essmannskamp, in 49356 Diepholz, einen hochwertigen Weber Grill von der Hofeinfahrt entwendet. Hinweise auf den Verbleib des Grills oder der Täter, bei der Polizei Diepholz unter 05441/9710.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 03.03.2019, um 08:20 Uhr, kontrollieren Beamte der Polizei Diepholz, einen 32 jährigen Fahrzeugführer aus Wardenburg, auf der Nienburger Straße, in 49453 Rehden. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Weiterhin kann im Pkw eine geringe Menge an Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Beschuldigte muss mit einer Strafanzeige und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss, 0,68 Promille

Am 03.03.2019, um 07:15 Uhr, stellen Beamte der Polizei Diepholz, Alkoholgeruch in der Atemluft eines 22 jährigen Fahrzeugführers aus Ibbenbüren fest. Der junge Mann war zuvor mit seinem Pkw auf der Hindenburgstraße in Diepholz unterwegs. Bei einem anschließenden Alkoholtest werden 0,68 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wird untersagt. Der Betroffene muss nun mit einer Anzeige und der Abgabe seines Führerscheins rechnen.

- PK Sulingen -

Verkehrsunfallflucht mit Alkohol

Am frühen Sonntag Morgen, gegen 05:49 Uhr, befährt ein 35 jähriger PKW-Fahrer aus Sulingen die Straße Hasseler Feldweg und will nach links in den Schwafördener Weg abbiegen. Ein 53 jähriger PKW-Führer aus Sulingen hält im Schwafördener Weg, um diesen durch zu lassen. Der 35 jährige schneidet beim Abbiegen aber so stark, dass er mit dem zweiten PKW kollidiert und unvermittelt mit seinem PKW von der Unfallstelle flüchtet. Es entsteht ein Gesamtschaden von ungefähr 7000,-EUR an beiden Fahrzeugen. Der 53 jährige verfolgt das Fahrzeug bis zur Halteranschrift und ruft die Polizei. Diese kann den Unfallverursacher aus der Wohnung holen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,17 Promille. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter der Nummer 04271-9490 zu melden.

- PK Syke -

- Fehlanzeige -

- PK Weyhe -

- Fehlanzeige -

