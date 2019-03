Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Versuchter Einbruch in Weyhe - Unfälle in Diepholz, Hüde und Syke ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Unfall

Am Donnerstag gegen 05.00 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Unfall auf der Vechtaer Straße gerufen. Ein Pkw VW-Passat war von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf dem Dach gelandet. Die Feuerwehr konnte den 57-jährigen Fahrer leicht verletzt aus dem Pkw befreien. Es entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz, 05441 / 9710, in Verbindung zu setzen.

Hüde - Unfall

Bei dem Versuch ein landwirtschaftliches Gespann zu überholen, kam es am gestrigen Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Osnabrücker Straße zu einem Unfall. Ein 28-jähriger Fahrer war mit einem Schlepper und zwei Anhängern auf der B 51 unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Lembruch. Dahinter fuhr zunächst eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta. Als der 25-Jährige das Gespann überholen wollte, hatte die 59-Jährige bereits zum Überholen angesetzt. Sie wich nach links auf den Grünstreifen aus und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte sie mit dem Trecker und überschlug sich mehrfach. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus nach Diepholz gebracht, der 25-jährige Gespann-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 19000 Euro.

Weyhe - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 27.02.2019 bis Donnerstag, 28.02.2019, zwischen 20:30 und 07:30 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter versucht in eine Firma in Dreye in der Straße Westerfeld einzudringen. Nach einem missglückten Versuch an der Haupteingangstür, machte sich der Täter an einer Außenjalousie eines Fensters zu schaffen. Als auch dieses misslang, flüchtete er in unbekannte Richtung ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Syke - Unfall

Am 28.02.2019, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Syker mit seinem Kleinkraftrad die Straße Schloßweide und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Ernst-Boden-Straße ein. Ca. 10 m hinter dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte ein 46-jähriger Syker mit seinem Fahrrad unvermittelt die Fahrbahn und kollidierte mit dem Kleinkraftrad. Während der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,5 Promille. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

