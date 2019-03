Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.03.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

PK Weyhe

1. Einbruch in Firmengebäude

Am Freitagabend, gegen 22:35 Uhr, kam es an einer ansässigen Firma an der Bremer Str. in Stuhr-Brinkum zu einer Alarmauslösung. Der am Objekt eintreffende Streifenwagen stellte fest, daß ein Einbruch vorlag. Bislang unbekannte Täter waren durch die metallene Außenwand in das Gebäude eingedrungen. Da nicht klar war, ob sich eventuell noch Täter im Objekt befanden, wurde das Gebäude umstellt und mittels Unterstützung eines Diensthundes durchsucht. Weiterhin wurde unter Zuhilfenahme der Feuerwehr das Flachdach absucht. Letztendlich konnten keine Täter angetroffenwerden. Hinsichtlich einer eventuellen erlangten Beute stehen die Ermittlungen noch aus.

2. Verkehrsunfall mit einem nicht zugelassenen Pkw

Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es in Weyhe-Kirchweyhe, Richtweg, zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Weyherin war mit ihrem VW Lupo vom Fahrbahnrand losgefahren und dabei mit einem vorbeifahrenden Pkw zusammengestoßen. Die aufnehmenden Beamten stellten bei der Überprüfung des VW fest, daß die Zulassungsplaketten auf den Kennzeichen aus Pappe bestanden und selbst aufgeklebt waren. Der VW war weder ordnungsgemäß zugelassen worden, was einen Steuerverstoß nach sich zog, noch bestand die notwendige Haftpflichtversicherung. Gegen die 51-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

3. Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Ford mit norwegischen Kennzeichen durch Polizeibeamte der Bereitschaftpolizei auf der Autobahn A1 festgestellt. Dieser fuhr in Richtung Norden und wies eine auffällige Fahrweise auf, welcher nachgegangen werden sollte. Versuche, den Pkw anzuhalten, scheiterten zunächst, da der Fahrer jedes Haltesignal mißachtete. Erst an der Abfahrt Stuhr-Brinkum folgte er den Polizeibeamten, die ihn auf den Parkplatz eines Baumarktes lenkten. Zuvor hatte er auf der Autobahn einen kleinen Gegenstand aus dem fahrenden Wagen geworfen. Auf dem Parkplatz des Baumarktes weigerte sich der Mann, die Türen zu öffnen. Es wurde eine Einsatzfahrzeug des PK Weyhe hinzugezogen. Auch diese konnten den Mann nicht dazu bewegen, die Türen oder Scheiben zu öffnen. Aufgrund der vorliegenden Feststellungen und dem merkwürdigen Verhalten des Fahrzeugführers wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluß erwirkt. Letztendlich öffnete der Mann die Scheibe der Fahrertür einen kleinen Spalt und reichte ein Ausweisdokument heraus. Dies nutzten die Beamten dazu, die Tür zwangsweise zu öffnen. Es stellte sich heraus, daß ein russischer Staatsbürger den norwegischen Pkw führte, obwohl er deutlich unter dem Einfluß von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eröffnet.

4. Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend, gegen 21:35 Uhr, wurde in Stuhr-Brinkum, in der Bremer Straße der Pkw Dacia einer 29-jährigen Bremerin kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, daß die Frau unter Alkoholeinfluß stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

PK Syke

PK Sulingen

i.A. Midleja, POK

