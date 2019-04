Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

Fischbach bei Dahn (ots)

Am 23.04.2019, 18:20 h kam ein mit 3 Männern besetzter BMW auf der L 478 von Rumbach kommend, kurz vor Fischbach aus bisher ungeklärter Ursache und ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab, und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-jährige Beifahrer getötet. Der 41-jährige Fahrer, so wie ein 44-jährige Mitfahrer auf der Rückbank erlitten schwere Verletzungen. Beide mussten von der Feuerwehr mittels Rettungsscheren geborgen werden, bevor sie mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken verbracht werden konnten. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die L 478 war zur Bergung und Unfallaufnahme insgesamt 5 Stunden voll gesperrt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter Tel.: 06391-9160 oder Email: pidahn@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell