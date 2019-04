Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Am 24.04. gegen 15:35 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Mitteilung über einen Brand in der Bahnhofstraße. Vor Ort stellte sich heraus, dass am Gebäude eines holzverarbeitenden Betriebes ein Lagerplatz von Sägemehl in Brand geraten war. Durch die Flammenbildung wurde das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehrkräfte schnell gelöscht werden. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht. Der entstandene Schaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen.

