POL-HM: Nach Sturz einer Fahrradfahrerin: Polizei sucht Zeugen

Bad Münder (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen suchte eine blutverschmierte Radfahrerin die Wache der Polizei Bad Münder auf. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass sie kurz nach 06.00 Uhr auf der Wermuthstraße mit dem Fahrrad gestürzt sei, da unmittelbar vor ihr, vom Parkplatz des NP-Marktes kommend, ein Pkw einbog. Um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Kleinwagen zu verhindern, musste die 38-jährige Frau aus Bad Münder stark bremsen und ausweichen. Hierbei stürzte sie auf die Fahrbahn, ohne dass es zum Kontakt mit dem Pkw kam. Sie erlitt hierdurch insbesondere blutende Verletzungen am Kopf, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der unbekannte Wagen fuhr in Richtung Angerstraße weiter.

Möglicherweise hatte der Fahrer oder die Fahrerin den Sturz der Radfahrerin nicht bemerkt. Es soll sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben.

Wichtiger Hinweis: die rote Dienstwagen eines in Unfallortnähe ansässigen Pflegedienstes sind in den sofort angelaufenen Ermittlungen bereits eingebunden; Hinweise auf das Vorhandensein dieser Firmenfahrzeuge sind nicht erforderlich.

Der Unfallsachbearbeiter der Polizei Bad Münder sucht nun Zeugen zu diesem Unfall. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Münder unter der Tel.-Nr. 05042/9331-0 entgegen.

