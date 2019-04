Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Taxi schleudert gegen Stromkasten - Ampelanlage fällt über Stunden aus

Hameln (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.04.2019) kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Falkestraße in die Deisterstraße in Hameln. Ein Taxi wurde hierbei gegen einen Stromkasten geschleudert. Der Ausfall der angrenzenden Ampelanlage dauert aktuell (04.04.2019, 10:30 Uhr) noch an.

Ein 21-jähriger Mann aus Emmerthal befuhr mit seinem Mitsubishi die Falkestraße. Als er rechts in die Deisterstraße abbiegen wollte, übersah er das von links herannahende Taxi und nahm dem Fahrer die Vorfahrt. Der 28-jährige Taxifahrer aus Aerzen versuchte auszuweichen, konnte aber den Unfall nicht verhindern.

Der Mitsubishi prallte mit dem Taxi zusammen und dieses schleuderte gegen einen Stromkasten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Stromkasten wurde beschädigt. Die Beschädigung des Stromkastens führte zu einem Komplettausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Falkestraße/Deisterstraße/Lohstraße.

Seit ca. 08:30 Uhr ist die Falkestraße für Fahrzeugverkehr, ausgenommen Anwohner, gesperrt. Aufgrund der anhaltenden Reparaturarbeiten musste gegen 09:30 Uhr auch die Fußgängerfurt der Falkestraße gesperrt werden.

Der Bauhof der Stadt Hameln arbeitet mit Hochdruck an der Instandsetzung der Ampelanlage. Eine Aufhebung der Sperrung ist nicht vor dem heutigen Nachmittag zu erwarten.

