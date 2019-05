Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall aufgrund Missachtung der Vorfahrt

Glan-Münchweiler (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 12:00 Uhr missachtete eine 32-jährige Fahrzeugführerin an der Einmündung Hauptstraße/Ringstraße in Glan-Münchweiler die Vorfahrt des auf der Ringstraße in Richtung Steinbach fahrenden 56-jährigen Fahrzeugführers. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Beteiligten zur Kollision. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 3000,-EUR.

