Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 09:00 bis 10:30 Uhr, wurde in der Kreuznacher Straße ein roter Skoda Fabia mit KA-Kennzeichen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher streifte das am Straßenrand geparkte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Danach legte jemand das Gehäuse des beschädigten Spiegels auf die Windschutzscheibe des geschädigten Fahrzeugs. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher laufen.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



