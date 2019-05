Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht Mittwoch

Breitenbach (ots)

Am Mittwoch, dem 05.05.2019, in der Zeit von 20:30 bis 22:30 Uhr, stellte die Geschädigte ihren Pkw auf dem Parkplatz vorm Sportheim in Breitenbach ab. In der genannten Zeit muss bislang unbekannter Verursacher deren Pkw vermutlich beim Rangieren beschädigt haben. Der Verursacher meldete sich nicht. Hat hier jemand eventuell sachdienliche Beobachtungen machen können? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

