Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw

Quirnbach (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 05.05.2019 bis Donnerstag, 06.05.2019 kam es sowohl in Quirnbach, als auch in Nanzdietschweiler zu Diebstählen aus Pkw. In Quirnbach wurde ein Pkw, welcher unter einem Carport in der Hohlstraße stand, angegangen. Entwendet wurde hier aus dem Handschuhfach die Zulassungsbescheinigung. In Nanzdietschweiler in der Katzenbacher Straße gelangte der/die bislang unbekannte/n Täter in zwei zum Parken abgestellte Pkw. Tatbeute waren hier u.a. eine Handtasche samt Inhalt, ein Füh-rerschein, Personalausweis und Fahrzeugschein. Auch hier bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell