Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl einer Motocross Maschine

Matzenbach (ots)

In der Nacht von Montag den 06.05.2019 auf Dienstag den 07.05.2019 wurde in der Straße Alleegarten in Matzenbach eine Motocross Maschine der Marke Suzuki, in der Farbe Gelb, welche sich in einem verschlossenen Gartenhaus auf dem Grundstück befand, entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

