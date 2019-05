Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Asbestentsorgung

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag, 12.05., wird in Schaumburg in der Burgstraße auf einem abgehenden Feldweg Richtung Hexenteiche eine Menge von Asbestplatten durch unbekannten Täter entsorgt. Die Menge passt etwa auf einen kleinen Anhänger. Asbest unterliegt der Entsorgung in besonders dafür vorgesehenen "Big Bags", da die Asbestpartikel bei Bearbeitung der Platten in der Lunge schädliche Auswirkungen haben können. Wer Angaben zu dem Verursacher der Abfallentsorgung hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

