Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung zwischen mehreren Personen

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag, 12.05., kommt es auf dem Parkplatz des McDonalds in Rinteln zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf es auch handgreifliche Auseinandersetzungen mit Schlägen ins Gesicht gab. Mehrere Opfer werden dabei geschlagen. Die Täter flüchten vor Eintreffen der Polizei mit zwei Pkw. Durch Überwachungskameras konnten die Kennzeichen erfasst werden, so dass die Polizei jetzt Anhaltspunkte für ihre Ermittlungen hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell