Polizei Düren

POL-DN: Versuchte Geschäftseinbrüche in Düren

Düren (ots)

Zwei versuchte Geschäftseinbrüche nahm die Kriminalpolizei am Sonntag in Düren auf.

Gegen 19:10 Uhr wurde an einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Ellernbusch" Alarm ausgelöst. Der oder die Einbrecher waren über einen Zaun geklettert und hatten versucht, ein Rolltor zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Bei Eintreffen der Beamten konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden.

Ein Zeuge machte am Sonntag gegen 22:30 Uhr verdächtige Beobachtungen. An der Eingangstür zu einem Bürogebäude an der Langenberger Straße machte sich eine unbekannte Person zu schaffen - offensichtlich erfolglos, denn der junge Mann machte einem älteren Mann Platz. Beide entfernten sich, um kurze Zeit später zurückzukehren und sich erneut der Eingangstür zu "widmen". Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Er konnte noch sehen, dass sich ein Fußgänger den Männern näherte, woraufhin diese in einem dunklen älteren Kleinwagen die Flucht ergriffen. An der Eingangstür stellten die Beamten letztlich eindeutige Aufbruchspuren fest. Ins Innere des Gebäudes gelangten die Männer nicht.

Der jüngere Mann wird beschrieben als circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 180 bis 190 cm groß. Er hatte kurze Haare, eine schlanke Statur und war dunkel gekleidet. Der zweite Tatverdächtige war etwa 50 Jahre alt, circa 175 cm groß und hatte graues Haar. Zudem trug er einen Schnurrbart und war bekleidet mit einer Windjacke.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen und insbesondere zu den beiden Verdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

