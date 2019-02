Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Büroräume in Jülich und Aldenhoven

Jülich / Aldenhoven (ots)

Vier Einbrüche in Büroräume nahm die Kriminalpolizei am Sonntag auf.

In der Industriestraße in Aldenhoven gelangten der oder die Einbrecher zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, ins Innere eines Bürogebäudes, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was entwendet worden war.

Zwei Einbrüche wurden in der Kölnstraße in Jülich verübt. So drangen Unbekannte zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 11:15 Uhr, in Büroräume ein. Hierzu musste zuerst die Hauseingangstür und anschließend die Tür zu den Büroräumen in der ersten Etage aufgehebelt werden. Nach ersten Feststellungen wurde unter anderem ein Computer gestohlen.

Wenige Häuser weiter versuchten Unbekannte zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, in Büroräume einzudringen. Hier misslang jedoch das Aufhebeln einer Tür.

Büroräume in der Kleinen Kölnstraße gerieten ebenfalls in den Fokus von Einbrechern. Hier liegt die Tatzeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 22:00 Uhr. Die Zugangstür wurde aufgehebelt, Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

