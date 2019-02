Polizei Düren

POL-DN: Mit Beute erwischt

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen konnte ein Tatverdächtiger auf frischer Tat bei einem Einbruch festgenommen werden. Um 05.15 Uhr wurde Alarm in einem Discountmarkt an der Kölner Landstraße ausgelöst. Die Sofortfahndung der Polizei hatte Erfolg. Ein 15-jähriger ausländischer Tatverdächtiger aus Königswinter stammend konnte noch mit seiner Beute festgehalten werden. Die weiteren Tatverdächtigen eines mutmaßlichen Trios konnten durch eine Notausgangstür entkommen. Die Einbrecher hatten eine Glasschiebetür aufgedrückt und im Markt die Zigaretten als Zielobjekt im Blick. Die Kriminalwache nahm am Tatort noch Spuren auf. Der Tatverdächtige wird, da er keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell