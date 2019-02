Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger erlitt schwere Verletzungen

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein Senior aus Düren beim Überqueren einer Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Um 14:15 Uhr hatte der 76-Jährige im Stadtteil Birkesdorf offenbar die viel befahrene Zollhausstraße überqueren wollen. Als der Dürener auf die zweispurige Fahrbahn trat, wurde er von einem in Fahrtrichtung Nordstraße gelenkten Pkw erfasst. Dessen Fahrer, ein 27-Jähriger aus Köln, erklärte gegenüber der Polizei, dass der Mann plötzlich von rechts kommend auf die Straße gegangen sei. Der 76-Jährige kam in Folge des Zusammenpralls mit dem Wagen zu Fall und zog sich nach ersten Erkenntnissen unter anderem eine schwerwiegende Beinverletzung zu.

Der Rettungsdienst transportierte den Verletzten zur stationären ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 5.000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an. Für die etwa einstündige Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei abgeleitet.

