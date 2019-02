Polizei Düren

POL-DN: Diebe wurden kurz nach der Tat festgenommen

Langerwehe (ots)

Das reaktionsschnelle Handeln aufmerksamer Zeugen hat es in der Nacht zum Sonntag ermöglicht, dass die Polizei in Langerwehe zwei Beschuldigte noch mit dem Diebesgut am Tatort antreffen konnte.

Gegen 01:20 Uhr hatten die Hinweisgeber verdächtige Personen in der Hülsenbergstraße beobachtet. Als ein Mann sich im Innenraum eines unverschlossen geparkten Pkw zu schaffen machte, wurde blitzschnell der Polizeiruf gewählt, ohne die Täter zu vertreiben. Mehrere zum Tatort entsandte Streifenwagen und eine Diensthundführerin trafen wenig später im Umfeld des durchwühlten Fahrzeugs zwei Männer an, die das Diebesgut, bestehend aus Nahrungsmitteln, Kleingeld und einem Bluetooth-Lautsprecher, mit sich führten. Die beiden aus Nordafrika stammenden, alkoholisierten Männer wurden festgenommen und zur Identitätsfeststellung der Polizeiwache zugeführt. Dabei stellte sich heraus, dass einer von ihnen gegenüber der Polizei zunächst falsche Personalien angegeben hatte. Allerdings konnte er identifiziert werden; gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor, die jetzt vollstreckt werden können. Auch sein Komplize verbleibt bis auf Weiteres in Haft.

Die polizeilichen Maßnahmen gegen die Beschuldigten dauern derzeit an.

