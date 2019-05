Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kabel bei Einbruch entwendet Nordstemmen - Hauptstraße.

Hildesheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 10.05.19, 17:00 Uhr bis Samstag, 11.05.19, 10:00 Uhr, entwendeten bislang mehrere unbekannte Täter größere Mengen Metall in Form von Kabeln, die auf einem Betriebsgelände in der Hauptstraße in Nordstemmen gelagert waren. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Kfz mit Anhänger verwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

