Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mannschaftsbus mit Jugendspielern des VfB Peine verunglückt auf A7

Hildesheim (ots)

Rhüden.(kauoli) Auf der Rückfahrt über die A7 (Richtung Hannover) von einem Auswärtsspiel in Göttingen kam der Fahrer des mit sieben Jugendspielern besetzten Mannschaftsbusses aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzwand. Im weiteren Verlauf geriet der Kleinbus ins Schleudern und kam nun nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Spieler wurde vermutlich aus dem Kleinbus geschleudert, ein weiterer Spieler und der 53jährige Fahrer wurden eingeklemmt. Die Eingeklemmten wurden mit schwerem Gerät von der FFW Rhüden aus dem Fahrzeug befreit. Mit sieben Rettungswagen, drei Notarztwagen, sowie einem Rettungshubschrauber wurden die Verletzen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Etwa 40 Feuerwehrleute der Wehren aus Rhüden und Seesen waren eingesetzt. Am Kleinbus des VfB Peine entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autobahn 7 war in Fahrtrichtung Norden für etwa 75 Minuten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell