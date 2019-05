Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Volkersheim - Zeugenaufruf!

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (pst) - Am 11.05.2019, gegen 02:44 Uhr, ist es in der Straße ,,Am Kraila'' in der Ortschaft Volkersheim in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein vermutlich dunkler Pkw Kombi touchiert beim seitlichen Vorbeifahren den in einer Sackgasse am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Der geparkte Pkw Audi weist nun an der linken Fahrzeugseite deutliche Unfallschäden auf. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Der bislang unbekannte Pkw-Führer setzt seine Fahrt unerlaubt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

