Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in 31061 Alfeld, Eimser Weg 6

Hildesheim (ots)

Die Geschädigte hatte ihren schwarzen PKW Opel Zafira, am Mittwoch, 09.05.19, gegen 18.30 Uhr, im Eimser Weg, in Höhe des Grundstücks Nr. 6, in Fahrtrichtung rechts am Fahrbahnrand geparkt. Am 10.05.19, gegen 07.45 Uhr, stellte sie eine erhebliche Beschädigung an der linken Fahrzeugseite bemerkt. Demnach muss ein unbekanntes Fahrzeug im angegebenen Tatzeitraum evtl. beim Wenden oder auch beim Rückwärtsfahren aus der Sackgasse gegen die linke Seite gestoßen sein. Das Fahrzeug wurde im Bereich des hinteren Radlaufes, der hinteren linken Tür sowie der Fahrertür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter 05181-91160 entgegen.

Polizeiinspektion Hildesheim

