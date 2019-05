Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit von Bewohnern aus und steigen in Einfamilienhaus ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) - Am Vormittag des 09.05.2019 nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Peiner Landstraße Ecke Hildebrandstraße aus, stiegen in das Haus ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und Parfum.

Nach vorliegenden Erkenntnissen lag die Tatzeit am gestrigen Tag zwischen 07:40 Uhr und 08:05 Uhr. Diesen kurzen Zeitraum, in dem niemand zu Hause war, nutzten die Täter, um sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam Zugang ins Schlafzimmer zu verschaffen. Im Anschluss wurden das Schlafzimmer sowie ein Badezimmer nach Diebesgut durchsucht. Dabei fielen den Tätern ein vierstelliger Geldbetrag, mehrere Schmuckstücke sowie mehrere Parfüms in die Hände.

Weitere Räume des Hauses waren nicht betroffen. Möglicherweise wurden die Täter durch die heimkehrende Bewohnerin gestört und flohen anschließend unerkannt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Zusammenhang mit der Tat aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

