POL-HI: Hochwertiger SUV in Harsum gestohlen

HARSUM - (ske) In der Nacht vom 08.04.2019 zum 09.04.2019 wurde, in der Zeit von 22:15 Uhr bis 06:30 Uhr, in der Straße Mahnhof in Harsum ein weißer Volvo XC 90 gestohlen, welcher auf der Zufahrt eines Einfamilienhauses vor einer Garage abgeparkt war.

Das Fahrzeug verfügt über das sog. KeylessGo-System. Ferner ist das Fahrzeug als Besonderheit mit ein Clean Heck, d.h. einer Heckklappe ohne Aufschriften und Embleme ausgestattet.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Diebstahl in der Straße Mahnhof/Ecke Domänenweg eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nummer 05121 / 939-115 zu melden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizeiinspektion Hildesheim auf die Präventionstipps des LKA Niedersachsen, bezüglich Keyless-Go, hinweisen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab, bzw. versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen / Blechdose) abzuschirmen.

- Machen Sie aber vorher unbedingt den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Das gilt auch für die sog. Sicherheits- / Schutzhüllen.

- Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeuges oder z. B. in Gaststätten Personen mit Aktenkoffern, Rucksack pp. mit ungewöhnlicher Verhaltensweise in Ihrer unmittelbaren Nähe aufhalten.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktivierbar ist bzw. ob es eine entsprechende Nachrüstlösung gibt. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die KEYLESS-GO/KEYLESS-ENTRY Funktion ganz auszuschalten.

- Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Diese Hinweise sind auch auf der Internetseite des LKA Niedersachsen nachzulesen.

