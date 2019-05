Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Konrad-Adenauer-Str.(fm) Ein schwarz-grauer VW Polo parkte im Zeitraum, 06.05.2019, 17.10 Uhr, bis 07.05.2019, 12:30 Uhr in einer Parkbucht der Konrad-Adenauer-Straße, i.H. des Wohnhauses mit der Hausnummer 20. Die 18-jährige Nutzerin des Pkw stellte im Nachhinein eine Beschädigung linksseitig an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

