Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus zur Tageszeit während der Anwesenheit der 95-jährigen Bewohnerin

Hildesheim (ots)

(jpm)Am Vormittag des 06.05.2019, zwischen 10:45 Uhr und 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hildebrandstraße in Hildesheim. Nach vorliegenden Erkenntnissen befand sich die 95-jährige Bewohnerin zu Hause, als die unbekannten Täter in das Haus eingestiegen sind.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über ein rückseitig gelegenes Fenster gewaltsamen Zutritt in das Haus. Anschließend wurden nahezu sämtliche Räume, mit Ausnahme der Küche sowie des Wohnzimmers, betreten und nach Diebesgut durchsucht. Die 95-jährige Bewohnerin hielt sich während dieser Zeit in Küche und dem angrenzenden Wohnzimmer auf. Gegen 13:00 Uhr fielen ihr zunächst in einem der Zimmer im Obergeschoss geöffnete Schubladen und Kommoden auf. Anschließend stellte sie auch in anderen Räumen geöffnete Behältnisse fest.

Eine Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell