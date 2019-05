Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeitgleiche Brände in der Innenstadt sowie in Sorsum

Hildesheim (ots)

(jpm)Am Montagvormittag kam es im Ortsteil Sorsum sowie in der Hildesheimer Innenstadt etwa zeitgleich zu zwei Bränden.

Gegen 09:40 Uhr wurde der Polizei der Brand in einem Pfarrbüro in der Sorsumer Hauptstraße im Hildesheimer Ortsteil Sorsum gemeldet. In dem betroffenen Gebäude befinden sich im Erdgeschoss Räumlichkeiten einer Pfarrgemeinde. Das erste Obergeschoss wird durch eine fünfköpfige Familie bewohnt. Nach vorliegenden Informationen brach der Brand aus bisher ungeklärter Ursache in einem Heizungs- und Abstellraum im Erdgeschoss des Gebäudes aus und wurde durch den 35-jährigen Familienvater entdeckt.

Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Sorsum und Himmelsthür bekämpft.

Der 35-jährige Familienvater, seine 34-jährige Ehefrau und ein einjähriges Kleinkind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Die anderen beiden Kinder der Familie befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Da das Haus stark durch Rauch konterminiert wurde, konnte es vorerst nicht betreten werden. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen bezüglich der Brandursache folgen.

Ebenfalls gegen 09:40 Uhr kam es zu einem Brand in einem Schnell-Imbiss in der Bernwardstraße in Hildesheim. Nach momentan vorliegenden Erkenntnissen ist aus bisher ungeklärter Ursache eine Fritteuse in Brand geraten. Das Feuer breitete sich anschließend auf die Absaugeineinrichtung aus. Durch eine Anwohnerin wurden Flammen in einem Abzugsrohr an der Außenfassade des Gebäudes wahrgenommen. Ein 24-jähriger Angestellter des Imbisses erlitt leichte Verletzungen. U.a. hat er Rötungen an Armen und im Gesicht davongetragen. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte er ab.

Auch dieser Brandort wurde beschlagnahmt. Eine genaue Schadenshöhe liegt ebenfalls noch nicht vor. Weitere Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache müssen auch in diesem Fall folgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell