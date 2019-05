Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Angeblicher Gärtner bestiehlt Seniorin

Hildesheim (ots)

(jpm)Am 03.05.2019 erschlich sich ein bisher unbekannter Täter unter dem Vorwand bei Gartenarbeiten behilflich sein zu wollen, Zutritt in das Haus einer 78-jährigen Frau aus Sarstedt. Dabei nutzte er einen unbeobachteten Moment und entwendete aus dem Schlafzimmer Schmuck.

Die Seniorin verrichtete gegen 11:55 Uhr Arbeiten in ihrem Vorgarten im Ahornweg in Sarstedt. Dabei wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr seine Hilfe anbot und sich auch gleich im Vorgarten nützlich machte.

Im weiteren Verlauf suchte die 78-jährige ihr Haus auf, wobei ihr der Mann folgte. Er fragte nach einer Sackkarre, die die Dame aus ihrer Garage holte. Der Mann blieb dabei in der Haustür des Hauses stehen. Als die Seniorin nach wenigen Minuten zu ihrem Haus zurückkam, bemerkte sie, dass der Mann sich im hinteren Bereich des Hauses aufgehalten hatte. Er nahm ihr die Sackkarre ab und ging zurück in den Vorgarten. Die nun misstrauisch gewordene Dame schaute sofort in ihrem Haus nach und stellte fest, dass einige Zimmertüren, die sonst geschlossen sind, offenstanden. Im Schlafzimmer bemerkte sie das Fehlen einer Schmuckschatulle mit diversen Schmuckstücken darin. Sie eilte sofort in den Vorgarten. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr da.

Die Dame setzte sich in ihr Auto und suchte die Umgebung vergeblich ab. Anschließend suchte sie die Polizei in Sarstedt auf und erstattete Anzeige.

Bei Rückkehr in ihr Haus fand die 78-jährige ihre Schmuckschatulle auf, aus welcher der Inhalt fehlte.

Beamte des Sarstedter Kommissariats führten eine Fahndung nach dem Mann durch, die allerdings erfolglos verlief.

Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Zur Beschreibung des Mannes liegen folgende Informationen vor: Ca. 30 - 35 Jahre alt - 175-180 cm groß - korpulent - dunkle, kurze Haare - runde Gesichtsform - deutschsprachig ohne Akzent - Arbeitskleidung (blaue Jacke, blaue Hose) - braune Arbeitsschuhe - dunkelgraue Arbeitshandschuhe.

Zeugen, denen der Mann eventuell aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell