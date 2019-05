Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem. Am Donnerstag, 02.05.2019, kam es gegen 11:15 Uhr in der Stobenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug die Stufen eines Hauseingangs. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun in Sachen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/9010, zu melden. Wi.

