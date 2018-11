POL-PDMY: Weitergefahren

Adenau- Wimbach (ots) - Der Führer eines dunklen Mercedes fuhr am Samstag, den 10.11.2018,gegen 18:00 Uhr, nach einem Zusammenstoß mit einem blauen Ford Fiesta auf der K18 zwischen Wimbach und Adenau einfach weiter in Fahrtrichtung Wimbach, obwohl er die seitliche Berührung der Fahrzeuge in Höhe des Sportplatzes bemerkt haben muss. Der Schaden am Ford Fiesta ist nicht unerheblich und so bleibt auch von einem Schaden am bisher unbekannten Mercedes auszugehen. Ihre Polizeiinspektion Adenau bitte nun um Hinweise zum gesuchten Mercedes und dessen Nutzer und nimmt diese gerne unter der 02691/ 925-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell